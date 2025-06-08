В Абхазии рассказали, что поможет укрепить доверие между Сухумом и Тбилиси

Осенью 2025 года основатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзин Иванишвили заявил, что Тбилиси найдет силы, чтобы извиниться за войну с Южной Осетией в 2008 году. Однако про конфликт с Абхазией в начале 1990-х Иванишвили тогда ничего не сказал.