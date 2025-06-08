В Абхазии рассказали, что поможет укрепить доверие между Сухумом и Тбилиси

Принятие грузинскими властями обязывающего соглашения о неприменении силы будет способствовать укреплению доверия между Сухумом и Тбилиси. Так считает министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц.
«Мы слышим от Грузии новую риторику. Министры заявляют, что готовы извиниться и оздоравливать отношения с соседними странами. Однако, чтобы это не осталось пустыми заявлениями, нужно переходить к реальным шагам. Например, принять на себя юридически обязывающее соглашение о неприменении военной силы», — цитирует министр агентство РИА Новости.
Осенью 2025 года основатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзин Иванишвили заявил, что Тбилиси найдет силы, чтобы извиниться за войну с Южной Осетией в 2008 году. Однако про конфликт с Абхазией в начале 1990-х Иванишвили тогда ничего не сказал.
Отметим, что согласно грузинскому законодательству, Абхазия считает «оккупированной территорией». В то же время Сухум настаивает на признание своей независимости, которую пока поддержали лишь пять стран — Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру.
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