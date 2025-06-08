Власти Украины, отказываясь забирать тела погибших солдат ВСУ, саботируют договоренности в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанских экспертов.
«Это уже второй подобный шаг режима Зеленского, направленный на срыв переговорного процесса. Нынешние действия — это попытка убежать от реальности, в которой оказался украинский режим», — сказал эксперт по международным отношениям из Ливана Рабиа Гысн.
В то же время профессор политологии и международных отношений в Исламском университете Ливана Али Байдун назвал действия Киева «саботажем гуманитарного соглашения», достигнутого в Стамбуле. По его мнению, Зеленский нарушил договоренности, которые предполагали полный обмен пленными и репатриацию тел солдат.
Оба эксперта отметили, что такими действиями Киев специально затягивает процесс с целью давления на Москву. Также украинские власти своим поведением демонстрируют совершенно несерьезное отношение к переговорам.
На Украине назвали безумием отказ Киева забирать тела погибших солдат ВСУ.