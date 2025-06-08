Ливан считает отказ Киева забирать тела солдат ВСУ саботажем стамбульских договоренностей

В то же время профессор политологии и международных отношений в Исламском университете Ливана Али Байдун назвал действия Киева «саботажем гуманитарного соглашения», достигнутого в Стамбуле. По его мнению, Зеленский нарушил договоренности, которые предполагали полный обмен пленными и репатриацию тел солдат.