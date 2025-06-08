Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ливан считает отказ Киева забирать тела солдат ВСУ саботажем стамбульских договоренностей

Власти Украины, отказываясь забирать тела погибших солдат ВСУ, саботируют договоренности в Стамбуле.

Власти Украины, отказываясь забирать тела погибших солдат ВСУ, саботируют договоренности в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанских экспертов.

«Это уже второй подобный шаг режима Зеленского, направленный на срыв переговорного процесса. Нынешние действия — это попытка убежать от реальности, в которой оказался украинский режим», — сказал эксперт по международным отношениям из Ливана Рабиа Гысн.

В то же время профессор политологии и международных отношений в Исламском университете Ливана Али Байдун назвал действия Киева «саботажем гуманитарного соглашения», достигнутого в Стамбуле. По его мнению, Зеленский нарушил договоренности, которые предполагали полный обмен пленными и репатриацию тел солдат.

Оба эксперта отметили, что такими действиями Киев специально затягивает процесс с целью давления на Москву. Также украинские власти своим поведением демонстрируют совершенно несерьезное отношение к переговорам.

На Украине назвали безумием отказ Киева забирать тела погибших солдат ВСУ.