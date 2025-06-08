На Украине рассказали, почему Зеленский не стал забирать трупы солдат ВСУ

Соскин назвал отказ Зеленского забирать тела военных преступлением.
Президент Украины Владимир Зеленский отказывается забирать тела погибших украинских военных, несмотря на возможность их передачи со стороны России. Такое поведение назвали безумием и преступлением против собственного народа. Об этом заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Происходят, на мой взгляд, совершенно безумные, не содержащие никаких источников разума события. Зеленскому придется это объяснять. Это преступление. Как это еще можно назвать? У этого поступка со стороны киевского режима могут быть очень серьезные последствия внутри страны, когда люди поймут, что не смогут получить тела своих родственников», — заявил Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Ранее «НСН» сообщала, что 6 июня Россия начала акцию по передаче Украине более шести тысяч тел погибших солдат ВСУ, а также по обмену ранеными, тяжело больными и военнопленными. Первая партия — 1212 тел — уже доставлена в район обмена в рефрижераторах. Также передан список из 640 пленных для начала обмена. Однако Украина неожиданно отложила как прием тел, так и обмен пленных на неопределённый срок.