На Украине рассказали, почему Зеленский не стал забирать трупы солдат ВСУ

«Происходят, на мой взгляд, совершенно безумные, не содержащие никаких источников разума события. Зеленскому придется это объяснять. Это преступление. Как это еще можно назвать? У этого поступка со стороны киевского режима могут быть очень серьезные последствия внутри страны, когда люди поймут, что не смогут получить тела своих родственников», — заявил Соскин в эфире своего YouTube-канала.