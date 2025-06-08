Лидер британских консерваторов поддержала право работодателей запрещать паранджу

Лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок высказалась за право работодателей запрещать ношение паранджи на рабочих местах.
В интервью газете Telegraph политик заявила, что лично отказывается общаться с людьми, закрывающими лицо, и считает, что организации должны устанавливать собственные правила дресс-кода для сотрудников.
«Я не разговариваю с людьми, которые не собираются показывать мне свое лицо. Я также считаю, что другие люди должны иметь такой контроль. Организации должны иметь возможность решать, что носить их сотрудникам. Это не должно быть чем-то, что люди смогут обойти», — сказала глава фракции.
При этом Баденок отметила, что запрет одежды, скрывающей лицо, не решает более глубоких проблем интеграции мигрантов в общество. Она привела в пример Францию, где подобные ограничения действуют, но вопросы адаптации иностранцев остаются острыми. По мнению политика, запрет паранджи не является универсальным решением социальных проблем.
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