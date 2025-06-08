Лидер британских консерваторов поддержала право работодателей запрещать паранджу

«Я не разговариваю с людьми, которые не собираются показывать мне свое лицо. Я также считаю, что другие люди должны иметь такой контроль. Организации должны иметь возможность решать, что носить их сотрудникам. Это не должно быть чем-то, что люди смогут обойти», — сказала глава фракции.