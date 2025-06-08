В Китае заявили о смене тактики Макрона и его угрозах Пекину

Макрон 5 июня призвал Бразилию и Китай надавить на Россию, чтобы урегулировать конфликт на Украине. В мае он уже обращался к лидеру КНР Си Цзиньпину с просьбой предпринять дипломатические усилия для оказания давления на Москву. Политик подчеркнул, что Бразилия также может сыграть значимую роль в урегулировании конфликта.