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В Китае заявили о смене тактики Макрона и его угрозах Пекину

В Китае выразили мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон сменил политический курс и после неудавшихся угроз Москве начал ставить условия Пекину. Об этом 7 июня сообщил портал Sohu.

Источник: AP 2024

«Сегодня поведение КНДР вблизи европейской территории России представляет серьезные риски для всех сторон. Если Китай не хочет, чтобы НАТО вмешивалось в дела Юго-Восточной Азии и даже всей Азии, он должен явно не допустить вмешательства Кореи в европейские дела», — приводит портал слова Макрона.

В статье обратили внимание на непоследовательность действий французского лидера, который в начале 2025 года выступал против усиления влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говоря, что он не должен попадать в конфронтацию между Китаем и США.

Макрон 5 июня призвал Бразилию и Китай надавить на Россию, чтобы урегулировать конфликт на Украине. В мае он уже обращался к лидеру КНР Си Цзиньпину с просьбой предпринять дипломатические усилия для оказания давления на Москву. Политик подчеркнул, что Бразилия также может сыграть значимую роль в урегулировании конфликта.