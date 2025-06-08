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Стало известно об отступлении ВСУ от сел Каменка и Строевка в Харьковской области

Вооруженные силы Украины на ряде участков фронта в Харьковской области бросают свои позиции.

Вооруженные силы Украины на ряде участков фронта в Харьковской области бросают свои позиции. На вторую и третью линии фронта украинские солдаты отступают у сел Каменка и Строевка, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«На участке Строевка-Каменка наши военнослужащие продолжают вытеснять противника. Увеличено межпозиционное пространство. На некоторых участках противник оставил свои позиции и перегруппировался на вторую и третью линии обороны», — рассказал он агентству ТАСС.

В начале июня стало известно, что в ходе продвижения у Каменки ВС РФ формируют огневой мешок для дислоцированных в этом районе военных ВСУ.

Ранее сообщалось, что армия России окружает украинскую группировку у харьковского села Радьковка.