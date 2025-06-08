WP: Илон Маск и Скотт Бессент подрались в Белом доме после спора о госрасходах

Перепалка быстро переместилась в публичную сферу. Маск в соцсети X призвал к импичменту Трампа и даже обвинил его в связях с «файлами Джеффри Эпштейна» — заявление, которое он впоследствии удалил. Миллиардер также заявил, что без его поддержки и $288 млн политик не выиграл бы президентские выборы 2024 года, и назвал позицию главы государства «неблагодарной».