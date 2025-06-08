США испугались переезда посольства Китая в район Лондона, где находятся узлы связи

Китай купил здание шесть лет назад, но до сих пор не может получить разрешение на открытие на его территории нового посольства. Всё из-за его близости к Лондонскому Сити — района, в котором сосредоточены не только финансовые учреждения, но и узлы связи, включая центры обработки информации. По мнению американской стороны, размещение китайских дипломатов в этом квартале может повлечь риск доступа к подземным линиям передачи данных.