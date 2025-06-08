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Белый дом требует от союзников Трампа и Маска определиться с выбором стороны

Администрация президента США Дональда Трампа начала активную кампанию по давлению на влиятельных сторонников, которые ранее поддерживали как самого Трампа, так и его бывшего соратника Илона Маска.

Администрация президента США Дональда Трампа начала активную кампанию по давлению на влиятельных сторонников, которые ранее поддерживали как самого Трампа, так и его бывшего соратника Илона Маска.

По данным журнала Rolling Stone, сотрудники Белого дома связываются с крупными спонсорами Республиканской партии, консервативными деятелями и другими ключевыми фигурами, требуя от них четко определить свою позицию в конфликте между президентом и главой SpaceX.

Источники издания утверждают, что представители администрации настаивают на том, что выбор должен быть очевидным, намекая на необходимость поддержки Трампа. В четверг, после публичной перепалки между президентом и Маском, окружение Трампа получило поток сообщений от деловых, медийных и политических элит, подтверждающих лояльность действующему главе государства.

Высокопоставленный сотрудник Белого дома заявил, что команда Трампа целенаправленно «забирает» общих союзников у Маска, усиливая давление в этом противостоянии.

Ранее сообщалось, что NASA и Пентагон ищут альтернативу ракетам SpaceX.