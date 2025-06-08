Белый дом требует от союзников Трампа и Маска определиться с выбором стороны

Источники издания утверждают, что представители администрации настаивают на том, что выбор должен быть очевидным, намекая на необходимость поддержки Трампа. В четверг, после публичной перепалки между президентом и Маском, окружение Трампа получило поток сообщений от деловых, медийных и политических элит, подтверждающих лояльность действующему главе государства.