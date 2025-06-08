Командование ВСУ вывело часть солдат с участка в Харьковской области

Командование ВСУ приняло решение вывести часть своих солдат из-под населенных пунктов Каменка и Строевка в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, на такой шаг Киев пошел, опасаясь окружения своей группировки российской армией.
«Опасаясь окружения, некоторые подразделения украинских боевиков были выведены с данного района, но вместе с тем за ними остается еще несколько ключевых стратегических опорных пунктов, которые как раз и позволяют контролировать широкий участок фронта», — приводит слова эксперта агентство ТАСС.
Марочко уточнил, что именно контроль ВСУ над этими населенными пунктами пока затрудняет российским военным продвижение на данном участке в Харьковской области.
Ранее Марочко сообщал, что ВС РФ окружают украинскую группировку в районе харьковской Радьковки.