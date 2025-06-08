Командование ВСУ вывело часть солдат с участка в Харьковской области

«Опасаясь окружения, некоторые подразделения украинских боевиков были выведены с данного района, но вместе с тем за ними остается еще несколько ключевых стратегических опорных пунктов, которые как раз и позволяют контролировать широкий участок фронта», — приводит слова эксперта агентство ТАСС.