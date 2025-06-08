Times узнала о предупреждении США Британии из-за «суперпосольства» Китая

Отвечая на вопрос о возможном влиянии одобрения строительства здания на торговую сделку Британии с США, собеседник издания сказал: «Соединенные Штаты ожидают, что все решения будут приниматься с учетом интересов нашей (как США, так и Великобритании) национальной безопасности и после тщательного уменьшения [угроз], как это рекомендовано и одобрено профессионалами контрразведки». Times предполагает, что это «завуалированная угроза».