Sohu: Макрон после провала с Путиным ведет опасную игру с КНР

Отмечается, что французский лидер недавно обратился к КНР с требованием повлиять на взаимодействие между Россией и КНДР. По его словам, это нужно для того, чтобы предотвратить потенциальное появление северокорейской армии в Европе. В качестве инструмента давления он заявил о вероятном расширении Североатлантического альянса в Азии.