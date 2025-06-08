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Sohu: Макрон после провала с Путиным ведет опасную игру с КНР

Несмотря на регулярные ультиматумы и санкционные угрозы в адрес РФ, французский президент Эммануэль Макрон не достиг поставленных целей и решил изменить тактику, адресуя угрозы в адрес Китая. Об этом написал китайский портал Sohu.

Несмотря на регулярные ультиматумы и санкционные угрозы в адрес РФ, французский президент Эммануэль Макрон не достиг поставленных целей и решил изменить тактику, адресуя угрозы в адрес Китая. Об этом написал китайский портал Sohu.

— Макрон, не сумев добиться желаемого результата в оказании давления на Москву, изменил тактику и теперь адресует угрозы Пекину, — говорится в статье.

Отмечается, что французский лидер недавно обратился к КНР с требованием повлиять на взаимодействие между Россией и КНДР. По его словам, это нужно для того, чтобы предотвратить потенциальное появление северокорейской армии в Европе. В качестве инструмента давления он заявил о вероятном расширении Североатлантического альянса в Азии.

Аналитики из КНР обратили внимание на непоследовательность в действиях Макрона, который в начале года выступал против усиления влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Расчет президента Франции на то, что угроза присутствия военного блока заставит Пекин поддержать позицию Европы, ошибочен и может негативно сказаться на отношениях между Парижем и Китаем, считают обозреватели издания.

Эммануэль Макрон потратил все бюджетные средства на поддержку Украины, не оставив ничего для нужд собственной страны и армии. Об этом высказался лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.