Отец Илона Маска прибыл в Москву и прокомментировал конфликт сына с Трампом

По словам Эррола, которые приводят «Известия», конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом является следствием длительного стресса, в котором обе стороны находились последние месяцы. Он считает, что подобные разногласия не являются чем-то исключительным, особенно в условиях напряжённой политической обстановки в США. В своей оценке он подчеркнул, что сторонам стоит взять паузу и восстановить силы, прежде чем продолжать диалог.