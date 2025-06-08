Отец Илона Маска прибыл в Москву и прокомментировал конфликт сына с Трампом

По словам Эррола, которые приводят «Известия», конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом является следствием длительного стресса, в котором обе стороны находились последние месяцы. Он считает, что подобные разногласия не являются чем-то исключительным, особенно в условиях напряжённой политической обстановки в США. В своей оценке он подчеркнул, что сторонам стоит взять паузу и восстановить силы, прежде чем продолжать диалог.
Маск — старший также напомнил, что обеим сторонам пришлось столкнуться с серьёзными вызовами — от политических столкновений до попыток нормализовать ситуацию внутри страны. Это, по его мнению, лишь усилило эмоциональную нагрузку и сделало конфликт почти неизбежным.
Ранее сообщалось, что предприниматель Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент в апреле подрались в Белом доме из-за споров о ненадлежащих государственных расходах и кандидатуры на пост главы Налогового управления. Об этом рассказал бывший политический советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон. После конфликта у миллиардера был синяк.