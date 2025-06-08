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ВС РФ выбивают украинских боевиков из укрепрайонов у донецкой Григоровки

Российские военнослужащие выбивают украинских боевиков из укрепрайонов возле населенного пункта Григоровка в Донецкой Народной Республики (ДНР).

Российские военнослужащие выбивают украинских боевиков из укрепрайонов возле населенного пункта Григоровка в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касаемо Григоровки: наши военнослужащие сейчас занимаются тем, что выбивают с укрепрайонов украинских боевиков, которые засели севернее и западнее данного населенного пункта, южнее также некоторые позиции за ними», — рассказал он агентству.

Марочко отметил, что ВС РФ продолжают оказывать серьезное давление на позиции ВСУ у населенного пункта.

Ранее стало известно, что командование ВСУ вывело часть своих солдат с позиций в Харьковской области.