ВС РФ выбивают украинских боевиков из укрепрайонов у донецкой Григоровки

Российские военнослужащие выбивают украинских боевиков из укрепрайонов возле населенного пункта Григоровка в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Касаемо Григоровки: наши военнослужащие сейчас занимаются тем, что выбивают с укрепрайонов украинских боевиков, которые засели севернее и западнее данного населенного пункта, южнее также некоторые позиции за ними», — рассказал он агентству.
Марочко отметил, что ВС РФ продолжают оказывать серьезное давление на позиции ВСУ у населенного пункта.
Ранее стало известно, что командование ВСУ вывело часть своих солдат с позиций в Харьковской области.