Политолог Блохин: у Мелании и Дональда Трампов есть противоречия в семье

«Как показывает практика, в отношении Трампа действует поговорка: “Что нас не убивают, делает нас сильнее”. Когда на него оказывался невероятный прессинг во время первого срока президентства, импичменты, различные скандалы, утечки, другой бы, наверное, уже мог оказать в прединсультном состоянии, а Трампа, мне кажется, это еще в большей степени заводило, еще в большей степени повышало его ощущение борьбы, конкуренции. Любого другого политика подобные действия, заявления, ситуации уже давно похоронили бы. Но с Трампом все это не работает. Наоборот, ему все в большей степени только в плюс», — резюмировал политолог.