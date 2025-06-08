Политолог Блохин: у Мелании и Дональда Трампов есть противоречия в семье

О противоречиях и проблемах в отношениях американского президента Дональда Трампа и его супруги Мелании можно судить по косвенным признакам, отметил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с aif.ru.
Он обратил внимание на то, что Трамп — любитель красивых женщин.
«Скандалов из-за этого было немало, это не только Мелании Трамп, это никому не понравится. Исходя из косвенных признаков, у Трампов есть противоречия, о которых мы можем только догадываться, пока они не выйдут на поверхность», — рассказал политолог.
Также он отметил, что «Трамп человек непростой, ужиться с ним и работать с ним тяжело». По словам эксперта, у него несколько деспотический стиль, он переносит бизнес-модель на все грани жизни. При этом, по мнению Блохина, даже проблемы четы Трампов станут достоянием публики, американскому лидеру это не навредит.
«Как показывает практика, в отношении Трампа действует поговорка: “Что нас не убивают, делает нас сильнее”. Когда на него оказывался невероятный прессинг во время первого срока президентства, импичменты, различные скандалы, утечки, другой бы, наверное, уже мог оказать в прединсультном состоянии, а Трампа, мне кажется, это еще в большей степени заводило, еще в большей степени повышало его ощущение борьбы, конкуренции. Любого другого политика подобные действия, заявления, ситуации уже давно похоронили бы. Но с Трампом все это не работает. Наоборот, ему все в большей степени только в плюс», — резюмировал политолог.