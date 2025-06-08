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WP: NASA и Пентагон ищут замену SpaceX после конфликта Трампа и Маска

Поиски альтернатив начались после заявления SpaceX главы о выводе из эксплуатации корабля Dragon.

Источник: Аргументы и факты

Аэрокосмическое агентство США (NASA) и Пентагон ведут поиски организаций, которые могли бы выполнять такие же работы, как и компания SpaceX, которой руководит миллиардер Илон Маск, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

Решение этих ведомств связано с конфликтом, который произошёл между указанным предпринимателем и главой Белого дома Дональдом Трампом. NASA и Пентагон прибегают к услугам SpaceX в рамках доставки астронавтов на орбиту и запуска спутников.

Поиски альтернатив начались после того, как Маск заявил о выводе из эксплуатации космического корабля Dragon, разработанного его компанией. При этом после он передумал.

Власти США призвали другие организации ускорить работы по созданию своих ракет и космических кораблей.

Напомним, ранее Илон Маск написал, что в соцсетях о неком «самом занимательном исходе», который «наиболее вероятен». Бизнесмен не стал пояснять, о чём идёт речь.