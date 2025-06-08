WP: NASA и Пентагон ищут замену SpaceX после конфликта Трампа и Маска

Решение этих ведомств связано с конфликтом, который произошёл между указанным предпринимателем и главой Белого дома Дональдом Трампом. NASA и Пентагон прибегают к услугам SpaceX в рамках доставки астронавтов на орбиту и запуска спутников.
Поиски альтернатив начались после того, как Маск заявил о выводе из эксплуатации космического корабля Dragon, разработанного его компанией. При этом после он передумал.
Власти США призвали другие организации ускорить работы по созданию своих ракет и космических кораблей.
Напомним, ранее Илон Маск написал, что в соцсетях о неком «самом занимательном исходе», который «наиболее вероятен». Бизнесмен не стал пояснять, о чём идёт речь.