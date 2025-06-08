Власти США отправят нацгвардию в Лос-Анджелес на фоне протестов

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение ввести в Лос-Анджелес около двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии после массовых протестов и столкновений с полицией. Поводом для беспорядков стал рейд иммиграционной службы (ICE) по задержанию нелегальных мигрантов, который вызвал волну возмущения среди активистов.