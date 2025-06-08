Губернатор Балицкий обнародовал 97 пунктов списка погибших солдат ВСУ

Кроме этого, в ходе переговоров стороны также договорились о масштабном обмене военнопленными, который будет включать тяжелобольных, тяжелораненых и военнослужащих младше 25 лет. Как заявил Мединский, каждая из сторон освободит не менее 1000 человек.