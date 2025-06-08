Губернатор Балицкий обнародовал 97 пунктов списка погибших солдат ВСУ

Глава Запорожской области Евгений Балицкий разместил в Telegram-канале перечень некоторых погибших военнослужащих ВСУ, чьи останки планировалось передать украинской стороне 7 июня.
«Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших», — написал глава региона.
Как считает Балицкий, отказ Киева забрать останки военных связан с попыткой скрыть реальные масштабы потерь и избежать финансовых обязательств перед родственниками погибших.
«Мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрывают их от людей», — уточнил Балицкий.
Представленный список содержит 97 пунктов, включая полные фамилии, имена и отчества погибших, хотя часть записей не имеет полных данных.
Напомним, что 7 июня помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах, сообщил, что первая группа тел погибших военнослужащих ВСУ в числе 1212 человек была доставлена в зону обмена, однако украинская сторона отложила их прием без указания сроков.
При этом киевские власти опровергли утверждения Москвы, заявив, что конкретные сроки передачи тел не согласовывались, а действия России были односторонними. Представитель украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко сообщил о переносе процедуры на следующую неделю, отметив, что в настоящее время идет подготовка к обмену.
Как сообщил глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров, соглашение о взаимном обмене телами погибших военных по формуле «6000 на 6000» было достигнуто 2 июня в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле. Мединский тогда отметил, что российская сторона готова передать украинские тела без предварительных условий.
Кроме этого, в ходе переговоров стороны также договорились о масштабном обмене военнопленными, который будет включать тяжелобольных, тяжелораненых и военнослужащих младше 25 лет. Как заявил Мединский, каждая из сторон освободит не менее 1000 человек.