В МИД Абхазии назвали желание Тбилиси вернуть регион утопией

«Это следствие того, что до сих пор не изжиты фантомные боли грузинского руководства, у значительной части грузинского истеблишмента сохраняется стремление к возвращению Абхазии в состав Грузии. Это же утопия», — сказал министр, отвечая на вопрос о том, почему Сухум и Тбилиси еще не подписали соглашения о неприменении силы.