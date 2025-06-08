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В МИД Абхазии назвали желание Тбилиси вернуть регион утопией

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Желание Тбилиси вернуть Абхазию в состав Грузии — это «фантомные боли», заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег Барциц.

Источник: © РИА Новости

«Это следствие того, что до сих пор не изжиты фантомные боли грузинского руководства, у значительной части грузинского истеблишмента сохраняется стремление к возвращению Абхазии в состав Грузии. Это же утопия», — сказал министр, отвечая на вопрос о том, почему Сухум и Тбилиси еще не подписали соглашения о неприменении силы.

Ряд здравомыслящих политиков в Грузии уже понимают, что Абхазия не вернется в ее состав, но не говорят об этом вслух, отметил Барциц.

После военного конфликта 1992−1993 годов Абхазия провозгласила независимость от Грузии, а в 2008 году была признана Россией. С тех пор Тбилиси называет регион «оккупированной территорией», а Сухум настаивает на признании своего международного статуса и добрососедском диалоге на равных. Кроме России Абхазию официально признали еще четыре страны: Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.