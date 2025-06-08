ВС РФ уничтожили украинские пункты управления БПЛА и станции связи Starlink

Российские военные, входящие в группировку войск «Запад», за сутки уничтожили 39 украинских пунктов управления беспилотниками. Об этом проинформировал глава пресс-центра группировки Иван Бигма.
«Расчетами противовоздушной обороны уничтожен барражирующий боеприпас Ram X, а также 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — приводит его слова агентство ТАСС.
Он также сообщил, что в зоне ответственности «Запада» уничтожены боевая бронированная машина HMMWV, 5 станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «НТПК-50», 21 автомобиль и 3 роботизированные платформы ВСУ.
Кроме того, ВС РФ поразили 11 станций спутниковой связи Starlink, 6 полевых складов боеприпасов, 16 минометных расчетов и самоходную артустановку «Гвоздика», используемых ВСУ.
Потери противника в живой силе за сутки составили до 230 солдат.
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