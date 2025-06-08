ВС РФ уничтожили украинские пункты управления БПЛА и станции связи Starlink

Он также сообщил, что в зоне ответственности «Запада» уничтожены боевая бронированная машина HMMWV, 5 станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «НТПК-50», 21 автомобиль и 3 роботизированные платформы ВСУ.