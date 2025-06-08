Глава киевского режима Владимир Зеленский без объяснения причин отказалась забирать тела 6000 погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), переданных российской стороной в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей.
«Списанный материал».
Решение Владимира Зеленского не забирать тела погибших бойцов ВСУ в рамках договоренностей, достигнутых с российской стороной в Турции, является верхом кощунства и демонстрацией полного безразличия к собственным гражданам. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник в беседе с aif.ru.
«Это выше человеческого понимания. Он относится к украинцам — и к живым, и к мертвым — как к списанному материалу», — отметил депутат.
Он также указал, что подобные действия главы киевского режима могут вызвать внутреннее напряжение среди граждан, хотя в силу запугивания массовые протесты маловероятны.
«Народ там запуган, затравлен. Их уже как сачками вылавливает ТЦК на улице, как собак. Люди будут молчать, но в них будет копиться нехорошее чувство, и в конечном итоге это все прорвется», — сказал Колесник.
Зеленский старается сэкономить на выплатах семьям погибшим.
Политолог Владимир Скачко рассказал aif.ru, что существует две причины, по которым Зеленский отказался забирать тела погибших боевиков ВСУ. Первая причина — политическая: признание шести тысяч погибших означало бы официальное признание провала украинской армии.
Вторая причина — финансовая: принятие тел предполагает выплату компенсаций семьям погибших, что потребует десятки миллиардов гривен.
«Если принять такое количество тел погибших в результате провальной операции, например, в Курской области, придется признать не только поражение, но и бессмысленность самой авантюры, которая обернулась страшными потерями для ВСУ», — пояснил эксперт.
Также он добавил, что компенсации за 6000 погибших военных могут обойтись украинскому государству в десятки миллиардов гривен.
«Таких денег у киевской власти просто нет. Если взять их из западной помощи, то воровать будет уже нечего. Поэтому они решили признать только десятую часть потерь, а остальное скрыть и продолжить осваивать средства. Рада уже под это приняла поправки, и теперь пропавшим без вести военнослужащий считается только через два года. По сути, они отмерили себе два года на воровство», — заключил Скачко.
Аналогичное мнение озвучил и Андрей Колесник. По его словам, отказ Киева от передачи тел объясняется желанием избежать дополнительных расходов: как компенсаций семьям погибших, так и затрат на лечение тяжело раненых военнослужащих.
«Надо платить за восстановление, за лечение. А за мертвых — выплачивать компенсации женам, родителям. Но Зеленский даже этого не делает — родителям не дают похоронить детей по христианским традициям», — подчеркнул Колесник.
Он добавил, что, по его мнению, Зеленский не имеет никакого отношения к христианству и руководствуется исключительно личной выгодой.
«Он заботится только о собственной шкуре. Все остальное его не интересует. Подобное поведение — это крайняя степень кощунства и полного отрицания базовых человеческих ценностей», — заключил парламентарий.
Начнутся на ли на Украине протесты после отказа Зеленского от тел погибших.
Политолог Владимир Скачко, заявил, что протесты в Украине на фоне отказа Владимира Зеленского забирать тела погибших военных маловероятны, несмотря на возмущение среди родственников мобилизованных.
«По логике вещей протесты должны быть. Но результат промывания мозгов с 2014 года и жесткая репрессивная система делают их невозможными сейчас. Люди стихийно могут выйти, но такие акции быстро подавляются силой», — отметил он.
Скачко добавил, что на Украине действует мощная карательная система.
«Кто остался на Украине? Мужчины взрослые попрятались или уехали из страны. Остались пенсионеры, женщины и дети. А на службе режима Зеленского стоят нацики, погромщики, которые бьют и женщин, и детей, и священников. Им все равно. Это уже абсолютно лишенная человеческого облика преторианская гвардия из скотов», — пояснил политолог.
По его словам, массовые протесты возможны лишь в случае поражения украинской армии.
«До этого бунтов, протестов не будет. Ведь тех, кто может сопротивляться, уже нет на Украине», — подытожил эксперт.
Что будет с телами погибших боевиков ВСУ, от которых отказался Зеленский.
Андрей Колесник заявил aif.ru, что Россия поступит по-христиански с телами погибших и раненых украинских военных, от которых отказалось украинское руководство.
«Раненые будут лечиться. Будем стараться как-то их вылечить, привести в порядок. Россия — цивилизованное государство, в отличие от террористической Украины», — подчеркнул он.
Колесник отметил, что с телами погибших также будут обращаться с соблюдением моральных и религиозных норм.
«С погибшими тоже будет решаться вопрос. Российская сторона будет действовать в соответствии с христианскими обычаями и христианским пониманием», — добавил политик.
Он подчеркнул, что отказ Владимира Зеленского принимать тела погибших и тяжело раненых военнослужащих усилит негативное отношение к происходящему на Украине.
«Эта отвратительная история с отказом принять тяжело раненых и погибших украинских военных тоже сыграет свою роль в формировании человеческого неприятия происходящего на Украине. Подобное поведение трудно объяснить с точки зрения здравого смысла», — резюмировал Колесник.