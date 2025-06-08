Сэкономить и скрыть потери: выяснилось, почему Зеленский не забрал погибших

«Таких денег у киевской власти просто нет. Если взять их из западной помощи, то воровать будет уже нечего. Поэтому они решили признать только десятую часть потерь, а остальное скрыть и продолжить осваивать средства. Рада уже под это приняла поправки, и теперь пропавшим без вести военнослужащий считается только через два года. По сути, они отмерили себе два года на воровство», — заключил Скачко.