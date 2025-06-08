В МИД РФ оценили готовность США к переговорам с Ираном по ядерной программе

Кроме этого, Рябков также подчеркнул категорическое неприятие Россией любых возможных атак на иранские ядерные объекты, независимо от их источника. Он предупредил, что последствия подобных действий будут катастрофическими и необратимыми, призвав приложить максимум усилий для недопущения подобного развития событий.