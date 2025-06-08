В МИД РФ оценили готовность США к переговорам с Ираном по ядерной программе

Как сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с ТАСС, США активно стремятся достичь соглашения с Ираном, при этом сохраняется вероятность успешного завершения переговоров.
«Сегодня мы отмечаем куда более серьезную нацеленность Вашингтона на заключение с Тегераном договоренности на взаимоприемлемых условиях, которые позволили бы избежать кризиса», — заявил Рябков.
Он также отметил, что, несмотря на существующие сложности и разногласия в американо-иранских переговорах, стороны продолжают конструктивный диалог.
Кроме этого, Рябков также подчеркнул категорическое неприятие Россией любых возможных атак на иранские ядерные объекты, независимо от их источника. Он предупредил, что последствия подобных действий будут катастрофическими и необратимыми, призвав приложить максимум усилий для недопущения подобного развития событий.
Ранее KP.RU писал, что американский лидер Дональд Трамп готов пойти на компромиссы с Ираном по вопросу ядерной сделки.