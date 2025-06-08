Трамп отправит 2 тыс. военных для борьбы с протестами в Калифорнии

Ранее подразделение министерства внутренней безопасности США во время рейда использовало гранаты со вспышками во время двух рейдов в ресторанах Сан-Диего. Протестующие собрались также на фоне рейда в подпольном ночном клубе в Лос-Анджелесе. Так, за неделю в окрестностях города арестовали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства.