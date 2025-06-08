«Он держит их в заключении, продолжая стачивать на фронте. Нынешнее руководство США пытается завершить конфликт, поскольку понимает вероятность превращения его в третью мировую войну с применением ядерного оружия. И в этот момент Зеленский дает команду атаковать ядерную триаду России. Высшее военно-политическое руководство России тщательно изучает, какие силы организовывали, обеспечивали и исполнили атаку на носители. Зеленский взял на себя ответственность за эту диверсию и уже поэтому является законной целью», — добавил он.