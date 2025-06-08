Полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил на YouTube, что Владимир Зеленский потерял связь с реальностью, стал опасен для Запада и утратил способность принимать разумные решения. По его мнению, Зеленский полностью недоговороспособен, и от него необходимо избавиться.
Зеленский опасен для собственного народа.
Комментируя заявление Дэниела Дэвиса, политолог Василий Вакаров в беседе с aif.ru заявил, что Владимир Зеленский представляет реальную угрозу в первую очередь для собственного народа.
«Зеленский действительно представляет опасность. Но для кого? Прежде всего для людей, граждан Украины, которых он подставил под военную разборку между двумя ядерными государствами — США и Россией», — подчеркнул эксперт.
По мнению Вакарова, Зеленский продолжает удерживать страну в состоянии вооруженного конфликта, направляя ресурсы и людей на фронт, несмотря на попытки других участников урегулировать ситуацию.
«Он держит их в заключении, продолжая стачивать на фронте. Нынешнее руководство США пытается завершить конфликт, поскольку понимает вероятность превращения его в третью мировую войну с применением ядерного оружия. И в этот момент Зеленский дает команду атаковать ядерную триаду России. Высшее военно-политическое руководство России тщательно изучает, какие силы организовывали, обеспечивали и исполнили атаку на носители. Зеленский взял на себя ответственность за эту диверсию и уже поэтому является законной целью», — добавил он.
Вашингтон может принять решение об устранении Зеленского.
Основная ответственность за ситуацию на Украине лежит на Соединенных Штатах, и именно американская сторона должна принять решение по Владимиру Зеленскому. Таким мнением с aif.ru поделился Василий Вакаров.
«Ответственность за Украину лежит на США. И именно американцы должны решить вопрос по Зеленскому», — подчеркнул он.
При этом политолог не исключил, что Вашингтон может поручить выполнение необходимых действий своим союзникам.
«Возможно, это будет поручено партнерам — британцам, которые сейчас физически охраняют Зеленского», — добавил политолог, отметив, что устранение Зеленского повлечет серьезные последствия для Украины.
Может утопить личная охрана.
Профессиональный телохранитель с многолетним опытом, эксперт по личной безопасности Алексей Фонарев в интервью aif.ru заявил, что личная охрана Владимира Зеленского в любой момент может ликвидировать его, например, утопить, если получит соответствующий приказ от своих кураторов.
Известно, что охрану Зеленского обеспечивают бойцы частной военной компании G4S, связанной с разведслужбами США и Великобритании.
«Украинская власть находится под колпаком. Те, кто охраняет украинскую верхушку, могут в любой момент доставить их на аэродром, загрузить в американский военно-транспортный самолет Hercules и вывезти в неизвестном направлении. Возможно даже сбросить в море», — отметил Фонарев.
Эксперт также уверен, что охрана Зеленского финансируется европейскими странами, а не Украиной.
«Кто платит — тот и отдает приказы. Если бы в охране было больше американцев, Зеленский быстро бы согласился на урегулирование конфликта. Но поскольку там преобладают англичане, он не соглашается с Дональдом Трампом», — заключил Фонарев.