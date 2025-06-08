WSJ: Пентагон распространял дезинформацию об НЛО для сокрытия военных программ

Как утверждает издание, в 1980-х годах сотрудник ВВС США специально подбросил сфабрикованные фотографии летающих тарелок владельцу бара рядом с засекреченным объектом «Зона 51» в Неваде. Это стало частью операции по сокрытию испытаний стелс-самолетов, в том числе F-117, форма которых напоминала характерные для популярной культуры изображения инопланетных кораблей. Подобные манипуляции, по данным источников, были системными и не ограничивались лишь одним инцидентом.