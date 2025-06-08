WSJ: Пентагон распространял дезинформацию об НЛО для сокрытия военных программ

Как утверждает издание, в 1980-х годах сотрудник ВВС США специально подбросил сфабрикованные фотографии летающих тарелок владельцу бара рядом с засекреченным объектом «Зона 51» в Неваде. Это стало частью операции по сокрытию испытаний стелс-самолетов, в том числе F-117, форма которых напоминала характерные для популярной культуры изображения инопланетных кораблей. Подобные манипуляции, по данным источников, были системными и не ограничивались лишь одним инцидентом.
Расследование проводилось созданным Конгрессом США офисом AARO (All-domain Anomaly Resolution Office), задачей которого было проверять многолетние упорные слухи о якобы скрываемых правительством программах по изучению инопланетных технологий. В ходе работы AARO выявил случаи распространения ложных документов, «посвящений» новых офицеров в несуществующие секретные проекты, связанные с НЛО и манипуляций общественным мнением.
Отдельное внимание было уделено инцидентам в 1960−70-х годах, когда сотрудники ВВС фиксировали отключения ядерных ракет, якобы вызванные «парящими объектами». Однако, по выводам AARO, причиной таких отключений стали тесты электромагнитных генераторов, имитировавших последствия ядерного удара.
При этом многие участники подобных событий до сих пор убеждены во внеземном происхождении произошедшего. Расследование AARO выявило, что сотни военных могли десятилетиями верить в инопланетное происхождение полученной информации, подписав обязательства о неразглашении.
По данным WSJ, Министерство обороны США исключило часть выводов из открытого доклада 2024 года по просьбе ВВС, опасавшихся огласки и репутационных потерь. Однако ожидается, что вторая часть доклада, содержащая эти данные, будет опубликована позднее в этом году.