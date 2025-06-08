Эксперт Панкратов: Мелания Трамп привыкла все держать под контролем

«Это такой волевой контроль над эмоциями. Левая сторона — это эмоции, правая — это вся практичность, такая бойцовая рука. И она ее накрывает, то есть, она просто не дает своим эмоциям никак проявляться, даже включая такую некую отстраненность. У нее нежелание показывать свои чувства. Она в русле вот этой парадигмы, как актриса, она в роль вошла, и она эту марку держит. То есть, на людях, на публике она играет эту роль, отрабатывает, ее практически не поймать», — расшифровал эксперт жесты первой леди США.