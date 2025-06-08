Нефть, наука и дружба: что объединяет Казахстан и Болгарию

Импорт вырос вследствие увеличения ввоза таких товаров, как: пищевые продукты — рост в 3,5 раза или на $4,6 млн, лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи — на 27,3% или $3,9 млн, пульты, панели, столы для электрической аппаратуры — рост в 2,5 раза или на $3,9 млн, шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао — на 90% или $1,9 млн, пиво — на $1,6 млн, косметические средства для ухода за кожей, декоративная косметика — рост в 9 раз или на $1,1 млн, прочие товары — рост в 2 раза или на $565,7 тыс.