Хегсет допустил возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес

Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал ее нападкам. В минувшем месяце он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия в соревнованиях спортсмена-трансгендера (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России). Ранее администрация уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму 126,4 миллиона долларов и раскритиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.