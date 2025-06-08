Хегсет допустил возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес

Ранее рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегалов в центре Лос-Анджелеса перерос в стычки с протестующими. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала ввод в Лос-Анджелес двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии.
«Министерство обороны немедленно мобилизует Национальную гвардию для поддержки федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. Если беспорядки продолжатся, будут также мобилизованы действующие военнослужащие Корпуса морской пехоты, размещенные на базе Кэмп-Пендлтон — они приведены в состояние повышенной готовности», — написал Хегсет.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал ее нападкам. В минувшем месяце он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия в соревнованиях спортсмена-трансгендера (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России). Ранее администрация уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму 126,4 миллиона долларов и раскритиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
В субботу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат откажется от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны Вашингтона.
* движение признано экстремистским и запрещено в России.