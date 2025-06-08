Российские бойцы уничтожили 52 пункта управления БПЛА ВСУ и 11 станций Starlink

«Уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, 11 станций спутниковой связи Starlink», — сказал Бигма «Интерфаксу».
Гордеев, в свою очередь, уточнил, что военнослужащим Восточной группировки войск за сутки удалось ликвидировать 13 пунктов управления БПЛА.
Минобороны РФ в этот же день сообщило о том, что артиллерийские подразделения группировки войск «Восток» уничтожили блиндажи ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО). Уточнялось, что позиции украинских боевиков находились в лесистой местности, их обнаружили российские разведчики.