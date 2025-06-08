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Российские бойцы уничтожили 52 пункта управления БПЛА ВСУ и 11 станций Starlink

Военнослужащие группировок войск «Запад» и «Восток» уничтожили 52 пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и 11 станций спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации за прошедшие сутки. Об этом 8 июня сообщили начальники пресс-центров Западной и Восточной группировок войск Иван Бигма и Александр Гордеев.

Источник: РИА "Новости"

«Уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, 11 станций спутниковой связи Starlink», — сказал Бигма «Интерфаксу».

Гордеев, в свою очередь, уточнил, что военнослужащим Восточной группировки войск за сутки удалось ликвидировать 13 пунктов управления БПЛА.

Минобороны РФ в этот же день сообщило о том, что артиллерийские подразделения группировки войск «Восток» уничтожили блиндажи ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО). Уточнялось, что позиции украинских боевиков находились в лесистой местности, их обнаружили российские разведчики.