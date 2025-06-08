Эксперт Панкратов указал на психологические проблемы Мелании Трамп

«Она как актриса, в роль вошла, и она эту марку держит. Но в какой-то момент, когда в роль настолько вживается, она может даже и не понять, что уже из роли не выходит, что это не она. И здесь будет мощная предрасположенность к шизофрении, потому что одно дело, когда ты выходишь в свет, как одеваешь какое-то платье, чтобы показаться, а если ты вживаешься в роль, чтобы не попасться, то потом ты вообще не помнишь, кто ты на самом деле, и ходишь между ролями», — объяснил эксперт.