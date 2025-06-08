Эксперт Панкратов указал на психологические проблемы Мелании Трамп

У первой леди США Мелании Трамп могут быть серьезные психологические проблемы, отметил в беседе с aif.ru врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов, проанализировав видео и фотографии первой леди США.
«Она как актриса, в роль вошла, и она эту марку держит. Но в какой-то момент, когда в роль настолько вживается, она может даже и не понять, что уже из роли не выходит, что это не она. И здесь будет мощная предрасположенность к шизофрении, потому что одно дело, когда ты выходишь в свет, как одеваешь какое-то платье, чтобы показаться, а если ты вживаешься в роль, чтобы не попасться, то потом ты вообще не помнишь, кто ты на самом деле, и ходишь между ролями», — объяснил эксперт.
Он подчеркнул, что Мелания Трамп очень жесткая сама по себе, строгая, знает себе цену, не дает сесть себе на шею, поддерживает супруга.
«То есть, вот такой американский Голливуд, когда каждый знает свою роль, работают все в связке», — резюмировал Панкратов.
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