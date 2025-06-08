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Рябков: существование моратория РФ на РСМД приближается к своему завершению

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Существование моратория РФ на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) приближается к своему логическому завершению, Запад не оценил сдержанность Москвы. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

Замминистра отметил, что Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе намерены только наращивать деятельность по развертыванию ракет средней и меньшей дальности. «На данный момент мы не видим каких-либо кардинальных перемен и тем более разворотов в планах США по дальнейшему передовому развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира. Наоборот, практические шаги американских военных по реализации соответствующей программы убеждают нас в том, что подобная деятельность будет только наращиваться. Наша собственная позиция на этот счет озвучивалась неоднократно и во всех необходимых подробностях», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

«Реальность такова, что проявленная Россией сдержанность в сфере “пост-ДРСМД” не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности. Как следствие, мы открыто и прямо заявили о том, что осуществление нами ранее введенного одностороннего моратория на размещение наземных РСМД приближается к своему логическому завершению», — продолжил замминистра.

Рябков подчеркнул, что РФ вынуждена реагировать на появление весьма ощутимых ракетных угроз. «Наша страна вынуждена реагировать на появление новых и притом весьма чувствительных ракетных угроз. Решения по конкретным параметрам такого реагирования за нашими военными и, разумеется, за руководством Российской Федерации», — сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС.