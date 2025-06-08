Рябков: существование моратория РФ на РСМД приближается к своему завершению

Замминистра отметил, что Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе намерены только наращивать деятельность по развертыванию ракет средней и меньшей дальности. «На данный момент мы не видим каких-либо кардинальных перемен и тем более разворотов в планах США по дальнейшему передовому развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира. Наоборот, практические шаги американских военных по реализации соответствующей программы убеждают нас в том, что подобная деятельность будет только наращиваться. Наша собственная позиция на этот счет озвучивалась неоднократно и во всех необходимых подробностях», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.