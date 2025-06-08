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В Лос-Анджелес введут Нацгвардию США из-за акций против поиска нелегалов

Трамп подписал меморандум о вводе Нацгвардии в американский город, где произошли стычки с протестующими.

Источник: Аргументы и факты

Власти США введут в Лос-Анджелес (американский штат Калифорния) две тысячи бойцов национальной гвардии в связи с демонстрациями против поиска нелегальных мигрантов, заявил куратор Белого дома по вопросам безопасности границ Томас Хоман.

Ранее рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) закончился столкновениями стражей порядка с протестующими.

«Сегодня вечером мы введем Национальную гвардию. Вы можете протестовать сколько угодно. У вас есть права, гарантированные Первой поправкой, но если вы пересечете эту черту, нападете на офицеров или уничтожите имущество, вы будете привлечены к ответственности», — предупредил Хоман в эфире телеканала Fox News.

В администрации США уточнили, что меморандум о вводе бойцов Нацгвардии подписал глава государства Дональд Трамп.

Напомним, в конце мая стало известно, что Верховный суд Соединённых Штатов разрешил Белому дому отменить правовой статус более чем 500 тысяч мигрантов из Кубы, Никарагуа, Венесуэлы и Гаити, которые прибыли в страну в рамках программы, утверждённой при прошлом американском президенте Джо Байдене. Эту инициативу Трампа ранее попытался заблокировать суд штата Массачусетс.