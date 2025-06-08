В Лос-Анджелес введут Нацгвардию США из-за акций против поиска нелегалов

«Сегодня вечером мы введем Национальную гвардию. Вы можете протестовать сколько угодно. У вас есть права, гарантированные Первой поправкой, но если вы пересечете эту черту, нападете на офицеров или уничтожите имущество, вы будете привлечены к ответственности», — предупредил Хоман в эфире телеканала Fox News.