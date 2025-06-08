Олег Коробченко поздравил работников легкой промышленности с профессиональным праздником

Сегодня в республике работают около 200 предприятий и индивидуальных предпринимателей, выпускающих одежду, обувь и синтетические ткани. По итогам 2024 года отрасль показала уверенный рост — на 16%, а объем выпущенной продукции составил 14 миллиардов рублей. В легкой промышленности заняты порядка 18 тысяч человек.
«Уважаемые коллеги! С уходом части иностранных брендов пришло ваше время. Конечно, вам приходится работать в жесткой конкуренции с теми, для кого легпром является традиционной отраслью много лет. Но несмотря на это, татарстанские производители проводят модернизацию, запускают производства и ежегодно выпускают новые модели продукции, — отметил Коробченко. — Вы — настоящие творцы, которые делают мир ярче и уютнее. Пусть ваша работа приносит радость, вдохновение не иссякает, а успехи вдохновляют на новые достижения на благо республики и России!».
По словам министра, в республике ведется целенаправленная работа по привлечению молодежи в отрасль — проводятся конкурсы профессионального мастерства, реализуются проекты по популяризации рабочих профессий. Он выразил уверенность, что у татарстанского легпрома есть значительный потенциал.
«Спасибо за ваш труд и вклад в развитие татарстанской индустрии! Пусть и дальше бренд “Сделано в Татарстане” звучит ярко и гордо! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия! С праздником!» — заключил Олег Коробченко.