Олег Коробченко поздравил работников легкой промышленности с профессиональным праздником

«Уважаемые коллеги! С уходом части иностранных брендов пришло ваше время. Конечно, вам приходится работать в жесткой конкуренции с теми, для кого легпром является традиционной отраслью много лет. Но несмотря на это, татарстанские производители проводят модернизацию, запускают производства и ежегодно выпускают новые модели продукции, — отметил Коробченко. — Вы — настоящие творцы, которые делают мир ярче и уютнее. Пусть ваша работа приносит радость, вдохновение не иссякает, а успехи вдохновляют на новые достижения на благо республики и России!».