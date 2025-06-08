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Военный эксперт рассказал, сколько армии РФ осталось до города Константиновка в ДНР

Вооруженные силы России в ходе боев в Донецкой Народной Республике (ДНР) приблизились к городу Константиновка.

Вооруженные силы России в ходе боев в Донецкой Народной Республике (ДНР) приблизились к городу Константиновка. Им осталось пройти до города 6,5 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Расстояние до пригорода Константиновки — порядка 6,5 км», — сказал он агентству ТАСС.

Эксперт отметил, что российские бойцы за неделю расширили зону контроля у Ступочек, заняв участок местности к северу от населенного пункта.

Также Марочко сообщал, что армия РФ серьезно работает над окружением Константиновки. К слову, для ее обороны ВСУ используют еще советскую инфраструктуру.

Ранее Марочко заявил, что российские бойцы выбивают солдат ВСУ из укрепрайонов у Григоровки в ДНР.