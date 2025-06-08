Эксперт Панкратов заявил о трещине в отношениях Трампов

В семейной жизни президента США Дональда Трампа и Мелании Трамп может быть трещина, отметил в разговоре с aif.ru врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
Он обратил внимание на то, что черты ее лица, в частности, поджатые губы говорят о сдержанности, самоконтроле и скрытности.
«Уголки рта опущены, что говорит и ее некоем пессимизме или, может быть, даже скепсисе. Мелания научена контролировать себя, работать на камеру, на публику. Она выбрала себе образ ледяной королевы, но это, скорее всего, не отражает ее настоящий характер», — объяснил Панкратов.
Эксперт подчеркнул, что первая леди США совершенно точно не склонна к публичной демонстрации своих глубоких чувств.
«На публике прорывается минимум. Так, знаменитое видео с резкой сменой улыбки может говорить не только о скепсисе по отношению к Трампу, скорее всего, это свидетельство напряженности в отношениях. Резкая смена этой улыбки, когда он отворачивается, тоже говорит о том, что она играет хорошую роль. Зная ее характер, экстравагантность Трампа как такового, можно говорить о том, что, конечно, что-то там происходит», — сказал он.
Эксперт уточнил, что взаимодействие политика и его супруги на камеру тщательно продумано и даже отрепетировано для создания определенного имиджа.
«Видно, что есть какая-то трещина, но пока непонятно: они поссорились, охладели или что-то еще. Эмоциональная усталость от партнера, выгорание, семейная усталость там присутствует. То есть можно говорить, что размолвка есть, не такая эмоциональная, как у Макронов в самолете, но имеет место охлаждение, напряжение», — резюмировал Панкратов.
Ранее эксперт рассказал о возможных психологических проблемах Мелании Трамп из-за привычки играть роль.