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Белый дом начал требовать от сторонников Трампа и Маска «выбрать сторону»

Ранее между лидером США и предпринимателем произошел конфликт, сопровождавшийся серией взаимных обвинений и угроз в соцсетях.

Источник: Аргументы и факты

Администрация Белого дома начала оказывать давление на высокопоставленных чиновников, которые поддерживали президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска, требуя от них определиться в конфликте. Об этом стало известно из публикации журнала Rolling Stone.

«Сотрудники Белого дома уже связались с некоторыми влиятельными сторонниками Трампа и Маска, требуя от них сделать выбор в этом конфликте», — говорится в статье.

Отмечается, что такие обращения направлены крупным спонсорам Республиканской партии и консервативным деятелям. Источник в администрации Трампа сообщил, что сейчас они «забирают друзей Илона».

Ранее отец Илона Маска Эррол Маск назвал ошибкой ссору сына с Трампом.

«Им пришлось отказаться от оппозиции, попытаться вернуть страну к нормальной жизни и заняться обычными делами. Они очень устали и находятся в напряжении», — считает он.

Ранее между Трампом и Маском произошёл конфликт, сопровождавшийся серией взаимных обвинений и угроз в соцсетях. Президент отметил, что не планирует восстанавливать отношения с предпринимателем.

Трамп также заявил, что Илону Маску придётся столкнуться с «серьёзными последствиями», если он решит финансировать кандидатов от Демократической партии, выступающих против предложенного республиканцами проекта бюджета.