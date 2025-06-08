Белый дом начал требовать от сторонников Трампа и Маска «выбрать сторону»

Администрация Белого дома начала оказывать давление на высокопоставленных чиновников, которые поддерживали президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска, требуя от них определиться в конфликте. Об этом стало известно из публикации журнала Rolling Stone.
«Сотрудники Белого дома уже связались с некоторыми влиятельными сторонниками Трампа и Маска, требуя от них сделать выбор в этом конфликте», — говорится в статье.
Отмечается, что такие обращения направлены крупным спонсорам Республиканской партии и консервативным деятелям. Источник в администрации Трампа сообщил, что сейчас они «забирают друзей Илона».
Ранее отец Илона Маска Эррол Маск назвал ошибкой ссору сына с Трампом.
«Им пришлось отказаться от оппозиции, попытаться вернуть страну к нормальной жизни и заняться обычными делами. Они очень устали и находятся в напряжении», — считает он.
Ранее между Трампом и Маском произошёл конфликт, сопровождавшийся серией взаимных обвинений и угроз в соцсетях. Президент отметил, что не планирует восстанавливать отношения с предпринимателем.
Трамп также заявил, что Илону Маску придётся столкнуться с «серьёзными последствиями», если он решит финансировать кандидатов от Демократической партии, выступающих против предложенного республиканцами проекта бюджета.