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Трамп призвал Вэнса смягчить тон в отношении Маска

Президент США Дональд Трамп рекомендовал вице-президенту Джей Ди Вэнсу воздержаться от резкой критики в адрес Илона Маска, сообщает The Washington Post.

Президент США Дональд Трамп рекомендовал вице-президенту Джей Ди Вэнсу воздержаться от резкой критики в адрес Илона Маска, сообщает The Washington Post. По данным издания, американский лидер призвал своего заместителя к большей дипломатичности в публичных высказываниях о предпринимателе, особенно в социальных сетях.

Как отмечает газета, такая позиция Трампа оставляет возможность для восстановления отношений с главой SpaceX и Tesla. Источник издания пояснил, что президент не хотел обострения конфликта и рассчитывает в перспективе «навести мосты» с Маском. Вэнсу было рекомендовано более осторожно формулировать свои оценки в публичном пространстве.

Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа начала активную кампанию по давлению на влиятельных сторонников, которые ранее поддерживали как самого Трампа, так и его бывшего соратника Илона Маска.

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