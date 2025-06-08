Трамп призвал Вэнса смягчить тон в отношении Маска

Как отмечает газета, такая позиция Трампа оставляет возможность для восстановления отношений с главой SpaceX и Tesla. Источник издания пояснил, что президент не хотел обострения конфликта и рассчитывает в перспективе «навести мосты» с Маском. Вэнсу было рекомендовано более осторожно формулировать свои оценки в публичном пространстве.