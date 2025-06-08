Washington Post: Трамп дал распоряжение Вэнсу по поводу Маска

Ранее также сообщалось, что в апреле Маск и министр финансов США Скотт Бессант устроили драку в Белом доме. Журналисты The Washington Post утверждают, что после словесной перепалки миллиардер врезался плечом в грудную клетку главе минфина, на что чиновник ударил бизнесмена в ответ.