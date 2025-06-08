Washington Post: Трамп дал распоряжение Вэнсу по поводу Маска

Глава Белого дома Дональд Трамп призвал вице-президента США Джей Ди Вэнса не критиковать американского предпринимателя Илона Маска, написала американская газета The Washington Post.
Лидер страны считает, что необходимо оставить возможность для нормализации отношений с бизнесменом.
«Трамп не хотел бы, чтобы резкий ответ Вэнса обострил ситуацию — стратегия, которая оставляла бы шанс на “восстановление мостов”», — сказано в публикации.
Журналисты уточнили, что глава государства попросил вице-президента «действовать дипломатично в рамках публичного поведения», чтобы проявлять осторожность в высказываниях о Маске.
Напомним, 7 июня Джей Ди Вэнс выразил сожаление по поводу конфликта между Трампом и миллиардером. Вице-президент США выразил надежду на то, что американский лидер и предприниматель со временем помирятся.
Ранее также сообщалось, что в апреле Маск и министр финансов США Скотт Бессант устроили драку в Белом доме. Журналисты The Washington Post утверждают, что после словесной перепалки миллиардер врезался плечом в грудную клетку главе минфина, на что чиновник ударил бизнесмена в ответ.