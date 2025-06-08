Рубио назвал нападение на сенатора Урибе в Колумбии угрозой демократии

Государственный секретарь США Марко Рубио выступил с заявлением, что нападение на колумбийского сенатора Мигеля Урибе является прямой угрозой демократии. Об этом он написал в соцсетях.
«США самым решительным образом осуждают покушение на сенатора Мигеля Урибе. Это прямая угроза демократии и результат агрессивной левой риторики, исходящей из высших эшелонов колумбийского правительства», — говорится в его публикации.
Как отметил Рубио, колумбийскому лидеру Густаво Петро следует снизить градус провокационной риторики, а также защитить чиновников своей страны.
Напомним, ранее сообщалось, что Урибе получил огнестрельное ранение в ходе мероприятия в одном из парков в столице Колумбии. Мэр Боготы Карлос Галан заявил о задержании подозреваемого.