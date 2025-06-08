Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио назвал нападение на сенатора Урибе в Колумбии угрозой демократии

Политик заявил, что США самым решительным образом осуждают покушение на Мигеля Урибе.

Источник: Аргументы и факты

Государственный секретарь США Марко Рубио выступил с заявлением, что нападение на колумбийского сенатора Мигеля Урибе является прямой угрозой демократии. Об этом он написал в соцсетях.

«США самым решительным образом осуждают покушение на сенатора Мигеля Урибе. Это прямая угроза демократии и результат агрессивной левой риторики, исходящей из высших эшелонов колумбийского правительства», — говорится в его публикации.

Как отметил Рубио, колумбийскому лидеру Густаво Петро следует снизить градус провокационной риторики, а также защитить чиновников своей страны.

Напомним, ранее сообщалось, что Урибе получил огнестрельное ранение в ходе мероприятия в одном из парков в столице Колумбии. Мэр Боготы Карлос Галан заявил о задержании подозреваемого.