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Рябков: Россия вынуждена реагировать на появление ракетных угроз

Решение о конкретных параметрах такого реагирования остается за руководством РФ, отметил замглавы МИД РФ.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков сообщил о том, что Россия вынуждена принимать меры в ответ на возникновение новых и потенциально опасных ракетных угроз.

«Наша страна вынуждена реагировать на появление новых и весьма серьёзных ракетных угроз. Конкретные меры реагирования определяются нашими военными и, разумеется, руководством Российской Федерации», — отметил Рябков в интервью ТАСС.

Ранее The Washington Post (WP) писал, что баллистические ракеты за счёт скорости, силы и невозможности их перехвата превратились в «одно из самых эффективных видов вооружений в арсенале России».