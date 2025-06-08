Рябков: Россия вынуждена реагировать на появление ракетных угроз

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков сообщил о том, что Россия вынуждена принимать меры в ответ на возникновение новых и потенциально опасных ракетных угроз.
«Наша страна вынуждена реагировать на появление новых и весьма серьёзных ракетных угроз. Конкретные меры реагирования определяются нашими военными и, разумеется, руководством Российской Федерации», — отметил Рябков в интервью ТАСС.
Ранее The Washington Post (WP) писал, что баллистические ракеты за счёт скорости, силы и невозможности их перехвата превратились в «одно из самых эффективных видов вооружений в арсенале России».