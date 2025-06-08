Андрей Бочаров поручил создать современный речпорт в Волгограде

Во время осмотра губернатор отметил, что в левой части здания речпорта находится множество неиспользуемых помещений, которые постепенно приходят в упадок, требуя внимания. Он подчеркнул необходимость активных действий по их восстановлению и использованию. Учитывая планы по развитию речных перевозок, Бочаров акцентировал внимание на том, что новый городской речной порт должен соответствовать современным стандартам безопасности и комфорта.