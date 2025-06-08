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Андрей Бочаров поручил создать современный речпорт в Волгограде

В ходе рабочей поездки на набережную города губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров осмотрел здание речного порта и обозначил основные задачи по его развитию, включая возвращение неиспользуемых помещений в муниципальную собственность.

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Источник: Администрация Волгоградской области

Во время осмотра губернатор отметил, что в левой части здания речпорта находится множество неиспользуемых помещений, которые постепенно приходят в упадок, требуя внимания. Он подчеркнул необходимость активных действий по их восстановлению и использованию. Учитывая планы по развитию речных перевозок, Бочаров акцентировал внимание на том, что новый городской речной порт должен соответствовать современным стандартам безопасности и комфорта.

Также руководители региона оценили состояние территории, известной как полуостров, напротив филармонии — в районе теплохода «Гаситель». Бочаров поставил задачу разработать концепцию благоустройства этой зоны, чтобы создать комфортные условия для отдыха горожан, при этом учесть особенности акватории, где функционирует речной транспорт.