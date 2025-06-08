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Лидеры Узбекистана и Пакистана поговорили по телефону — что обсудили

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба главы РУз.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В ходе телефонного разговора Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф обменялись теплыми поздравлениями в связи со священным для всей мусульманской уммы праздником Курбан хайит — Ийд аль-Адха. Лидеры пожелали благополучия и процветания дружественным народам Узбекистана и Пакистана.

говорится в сообщении

В фокусе внимания находились результаты практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита премьера Пакистана в Узбекистан в феврале текущего года.

Стороны отметили:

  • укрепление стратегического партнерства;
  • активизацию контактов и обменов на разных уровнях;
  • рост объемов взаимной торговли и грузоперевозок;
  • увеличение частоты прямых авиарейсов;
  • реализацию проектов в сфере фармацевтики, сельского хозяйства, текстильной отрасли, логистики и других направлениях;
  • создание торговых домов в Лахоре и Карачи.

Говорили и о важности результативного проведения запланированных в этом году очередного заседания Межправкомиссии и бизнес-форума.

Лидеры Узбекистана и Пакистана также обменялись мнениями по региональной повестке, рассмотрели график предстоящих мероприятий.