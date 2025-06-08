Лидеры Узбекистана и Пакистана поговорили по телефону — что обсудили

В ходе телефонного разговора Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф обменялись теплыми поздравлениями в связи со священным для всей мусульманской уммы праздником Курбан хайит — Ийд аль-Адха. Лидеры пожелали благополучия и процветания дружественным народам Узбекистана и Пакистана.
В фокусе внимания находились результаты практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита премьера Пакистана в Узбекистан в феврале текущего года.
Стороны отметили:
- укрепление стратегического партнерства;
- активизацию контактов и обменов на разных уровнях;
- рост объемов взаимной торговли и грузоперевозок;
- увеличение частоты прямых авиарейсов;
- реализацию проектов в сфере фармацевтики, сельского хозяйства, текстильной отрасли, логистики и других направлениях;
- создание торговых домов в Лахоре и Карачи.
Говорили и о важности результативного проведения запланированных в этом году очередного заседания Межправкомиссии и бизнес-форума.
Лидеры Узбекистана и Пакистана также обменялись мнениями по региональной повестке, рассмотрели график предстоящих мероприятий.