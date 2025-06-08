Лидеры Узбекистана и Пакистана поговорили по телефону — что обсудили

В ходе телефонного разговора Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф обменялись теплыми поздравлениями в связи со священным для всей мусульманской уммы праздником Курбан хайит — Ийд аль-Адха. Лидеры пожелали благополучия и процветания дружественным народам Узбекистана и Пакистана.