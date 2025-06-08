Рябков: РФ видит стремление США к сделке с Ираном по ядерной программе

«Сегодня мы отмечаем куда более серьёзную нацеленность Вашингтона на заключение с Тегераном договорённости на взаимоприемлемых условиях, которые позволили бы избежать кризиса, устранив подозрения и предубеждения в отношении мирного атома в Исламской Республике Иран. Насколько можно судить, стороны продолжают двигаться по пути диалога. Разумеется, как и в любых переговорах, тем более таких сложных, не обходится без подводных камней и острых углов. Однако, судя по заявлениям из Тегерана и Вашингтона, вероятность выхода на нужный результат сохраняется», — подчеркнул замминистра.