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Системы ПВО сбили 61 украинский БПЛА над регионами РФ за ночь

Российские военные продолжают успешно выполнять поставленные задачи в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 61 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ в воскресенье, 8 июня.

«В период с 23:00 мск 7 июня до 07:30 мск 8 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сообщили в военном ведомстве.

Известно, что дроны ВСУ сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и Республики Крым.

Кроме того, о ликвидации вражеских дронов в Telegram-канале информировал и мэр Москвы Сергей Собянин. На месте упавших частей БПЛА работают специалисты. О пострадавших и поврежденных объектах не сообщается.