Системы ПВО сбили 61 украинский БПЛА над регионами РФ за ночь

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 61 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ в воскресенье, 8 июня.
«В период с 23:00 мск 7 июня до 07:30 мск 8 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сообщили в военном ведомстве.
Известно, что дроны ВСУ сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и Республики Крым.
Кроме того, о ликвидации вражеских дронов в Telegram-канале информировал и мэр Москвы Сергей Собянин. На месте упавших частей БПЛА работают специалисты. О пострадавших и поврежденных объектах не сообщается.