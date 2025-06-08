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«Мы забираем друзей Илона»: Союзникам Маска и Трампа предложили выбрать сторону

Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает усилия по мобилизации влиятельных сторонников на фоне обострения отношений между хозяином Белого дома и предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Источник: Life.ru

Сотрудники администрации уже начали активно контактировать с ключевыми фигурами — крупными донорами, известными консерваторами и представителями элиты, ранее выражавшими симпатии и к Трампу, и к Маску. Им настоятельно рекомендуют определиться с позицией в возникшем конфликте. Согласно одному из источников, это будет самый простой выбор, который они когда-либо делали.

«Мы забираем друзей Илона. Если он хочет их вернуть, ему придётся целовать задницу Дональда Трампа так, как он никогда никого не целовал за всю свою жизнь», — заявил чиновник.

А ранее Дональд Трамп заявил, что не планирует восстанавливать отношения с Илоном Маском. Он отметил, что республиканцы стали куда сплочённее после публичной ссоры, а общаться с предпринимателем он не собирается из-за занятости.