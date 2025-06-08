«Мы забираем друзей Илона»: Союзникам Маска и Трампа предложили выбрать сторону

Сотрудники администрации уже начали активно контактировать с ключевыми фигурами — крупными донорами, известными консерваторами и представителями элиты, ранее выражавшими симпатии и к Трампу, и к Маску. Им настоятельно рекомендуют определиться с позицией в возникшем конфликте. Согласно одному из источников, это будет самый простой выбор, который они когда-либо делали.