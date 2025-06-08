Отказ Зеленского забирать тела вызывает сомнение в его стремлении к миру.
Отказ президента Украины Владимира Зеленского принимать тела погибших военнослужащих ВСУ ставит под вопрос его заинтересованность в мирном разрешении конфликта. Об этом сообщил депутат парламента Египта Мустафа Бакри.
«Решение России передать тела украинской стороне является гуманитарным вопросом. Отказ Зеленского вызывает недоумение и сомнение в его призывах к России и заявлениях о его стремлении к миру и встрече с российским президентом Владимиром Путиным», — заявил Бакри в разговоре с РИА Новости.
Египетский парламентарий отметил, что мировое сообщество обращает внимание на действия президента Украины, который, по словам Бакри, руководствуется инструкциями западных стран, не заинтересованных в стабилизации ситуации в регионе. По мнению депутата, подобные решения украинской стороны свидетельствуют о том, что мирный процесс находится под угрозой и уже не обладает прежней динамикой.
Ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что действия украинского президента Владимира Зеленского являются проявлением безумия и преступлением против граждан собственного народа. Так, Соскин охарактеризовал отказ Зеленского принимать останки погибших украинских военнослужащих, несмотря на предложение их передачи со стороны России.