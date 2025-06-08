Египетский парламентарий отметил, что мировое сообщество обращает внимание на действия президента Украины, который, по словам Бакри, руководствуется инструкциями западных стран, не заинтересованных в стабилизации ситуации в регионе. По мнению депутата, подобные решения украинской стороны свидетельствуют о том, что мирный процесс находится под угрозой и уже не обладает прежней динамикой.