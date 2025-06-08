Лукашенко предложил поставить памятник Си Цзиньпину около стадиона в Белоруссии

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предложил поставить памятник китайскому председателю Си Цзиньпину рядом с Национальным футбольным стадионом. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».
Новый стадион построен на средства, выделенные Китайской Народной Республикой (КНР). Сообщается, что реализацией проекта под ключ занималось это же государство. Стадион стал подарком КНР Белоруссии.
Перед началом церемонии открытия Александру Лукашенко презентовали скульптуру, которая установлена перед входом на стадион. Она представляет собой двух футболистов, белорусского и китайского, которые по-дружески стоят рядом.
«Тут памятник Си Цзиньпину нужно поставить!» — громко сказал президент.
Фото: Telegram-канал «Пул первого».
Подчеркнем, что новый стадион соответствует всем международным стандартам и уже готов принимать матчи самого высокого уровня.
Как KP.RU писал ранее, со 2 по 4 июня 2025 года Александр Лукашенко летал в Китай для рабочей встречи со своим коллегой Си Цзиньпином.