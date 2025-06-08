Над Россией уничтожили 61 украинский БПЛА. Военная операция, день 1201-й

8:38 Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ на южнодонецком направлении, ~маскируются под гражданское население~, сообщает ТАСС со ссылкой на разведку группы войск «Восток».
8:29 Госсекретарь США Марко Рубио заявил о важности прямых переговоров России и Украины для урегулирования конфликта, сообщили в Госдепе.
8:12 Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО Минобороны сбили ~девять беспилотников~, летевших на Москву.
8:06 Су-34 Южной группировки войск поразил авиабомбами с УМПК пункт временной дислокации подразделения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 ⚡️Минобороны: средства ПВО за ночь перехватили 61 украинский БПЛА самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и Крыма.
12:01 оброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1201-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.