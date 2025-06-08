Над Россией уничтожили 61 украинский БПЛА. Военная операция, день 1201-й

Российские средства ПВО уничтожили ночью 61 украинский беспилотник над восемью регионами, сообщили в Минобороны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что над столицей были перехвачены девять беспилотников. Также БПЛА были уничтожены над Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областями и Крымом. Су-34 Южной группировки войск поразил авиабомбами с УМПК пункт временной дислокации подразделения ВСУ, сообщили в МО РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.