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Над Россией уничтожили 61 украинский БПЛА. Военная операция, день 1201-й

Российские средства ПВО уничтожили ночью 61 украинский беспилотник над восемью регионами, сообщили в Минобороны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что над столицей были перехвачены девять беспилотников. Также БПЛА были уничтожены над Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областями и Крымом. Су-34 Южной группировки войск поразил авиабомбами с УМПК пункт временной дислокации подразделения ВСУ, сообщили в МО РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:38 Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ на южнодонецком направлении, ~маскируются под гражданское население~, сообщает ТАСС со ссылкой на разведку группы войск «Восток».

8:29 Госсекретарь США Марко Рубио заявил о важности прямых переговоров России и Украины для урегулирования конфликта, сообщили в Госдепе.

8:12 Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО Минобороны сбили ~девять беспилотников~, летевших на Москву.

8:06 Су-34 Южной группировки войск поразил авиабомбами с УМПК пункт временной дислокации подразделения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

8:01 ⚡️Минобороны: средства ПВО за ночь перехватили 61 украинский БПЛА самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и Крыма.

12:01 оброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1201-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.