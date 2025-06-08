Раскрыты разрушительные для США последствия введения новых санкций против России

Как отмечает издание, Грэм* сам это признал и предложил широкие исключения для стран — сторонников Украины. Введение санкций отрежет США от крупнейших мировых экономических держав, включая союзников в Европе. При этом для Штатов, которые сами зависят от импорта обогащённого урана для своих ядерных реакторов, могут нарушать возможный санкционный режим, пишет Politico.