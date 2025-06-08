Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Заройте их под забором!» Шарий выдал жуткую причину отказа Киева забирать тела 6000 бойцов ВСУ

Киев даже не готовился забирать тела солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), там не разрабатывали протокол на этот случай. В этом уверен украинский блогер Анатолий Шарий, который высказал свою версию в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Он считает не совсем верной версию о том, что Украина не принимает тела погибших солдат, чтобы не выплачивать компенсации их родным. Шарий пояснил, что киевские власти и так никому не выплачивают деньги, поскольку имеется «масса лазеек» и даже закон о том, что деньги будут получены «неизвестно когда».

«Киев не принимает трупы просто потому, что Киев не готов даже технически принимать эти трупы. Они даже не планировали принимать эти трупы. У них нет ни базы для того, чтобы принимать трупы, ни специалистов, ни даже продуманного протокола, как их принимать и как их идентифицировать», — объясняет блогер.

Шарий заключил, что своими действиями Киев, по сути, кричит россиянам «заройте их под забором, нам они не нужны, нам плевать!».

Напомним, Россия во время переговоров в Стамбуле согласилась отдать Украине тела 6000 солдат ВСУ. Первая партия останков уже прибыла к месту передачи, но Киев не стал забирать тела. Сейчас холодильники с останками солдат ВСУ стоят в Брянской области. В Киеве не объяснили свои решения, хотя Минобороны РФ ждёт от них официальных заявлений. В Госдуме сочли редким цинизмом такое поведение пособников киевского режима. А в МИД РФ обличили отношение официального Киева к простому украинскому народу.