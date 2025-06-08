«Заройте их под забором!» Шарий выдал жуткую причину отказа Киева забирать тела 6000 бойцов ВСУ

«Киев не принимает трупы просто потому, что Киев не готов даже технически принимать эти трупы. Они даже не планировали принимать эти трупы. У них нет ни базы для того, чтобы принимать трупы, ни специалистов, ни даже продуманного протокола, как их принимать и как их идентифицировать», — объясняет блогер.